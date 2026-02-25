المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين المحدثة

ونصت المادة (7 – أ- 2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله: على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحول المدنية والجوازات في بداية كانون الثاني وتموز من كل سنة بما يتفق وأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
-
أخبار متعلقة
-
تكثيف الرقابة على أسواق عجلون
-
الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات حملة البر والإحسان في الزرقاء
-
المستقلة للانتخاب تبلغ حزب جبهة العمل الإسلامي بتصويب مخالفاته خلال 60 يوما
-
أوقاف البلقاء تنظم المجلس العلمي الهاشمي الأول
-
الأردن واليابان يؤكدان دعم حل الدولتين واتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
اتحاد الجمعيات الخيرية و"التدريب المهني" يبحثان تعزيز التعاون
-
الملك يثمن دور إندونيسيا في المنطقة ودعمها لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين
-
وزير الأشغال يتفقد مشروع توسعة مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون