المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين المحدثة

الوكيل الإخباري- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني الأربعاء، جداول الناخبين المحدثة استنادا إلى مكان الإقامة الدائم لغاية 31 كانون الأول 2025، عملا بأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله، ووفقا لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ونصت المادة (7 – أ- 2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله: على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحول المدنية والجوازات في بداية كانون الثاني وتموز من كل سنة بما يتفق وأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.