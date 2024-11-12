المستقلة للانتخاب تواصل لقاءاتها مع الأحزاب لتقييم العملية الانتخابية

الوكيل الإخباري- واصلت الهيئة المستقلة للانتخاب ولليوم الثالث على التوالي عقد لقاءاتها مع الأحزاب السياسية، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس موسى المعايطة وأعضاء مجلس المفوضين، ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقد مع شركاء العملية الانتخابية، بهدف تقييم الانتخابات السابقة وتعزيز الإيجابيات وتجنب السلبيات تحت بند الدروس المستفادة.

اضافة اعلان



وقال المعايطة: إن الأحزاب السياسية هي شريك أساسي في العملية الانتخابية، وفي تطوير منظومة التحديث السياسي، التي تمثل رؤية جلالة الملك ورؤية الدولة الأردنية، وأن الجميع مطالب بالعمل على إنجاح التجربة الحزبية والانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي، وأن هناك بعض التحديات التي واجهتنا خلال الانتخابات ولم تؤثر على سير العملية الانتخابية، وسنعمل على معالجتها ومنع تكرارها في المستقبل.