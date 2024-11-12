المستقلة للانتخاب تواصل لقاءاتها مع الأحزاب لتقييم العملية الانتخابية

وقال المعايطة: إن الأحزاب السياسية هي شريك أساسي في العملية الانتخابية، وفي تطوير منظومة التحديث السياسي، التي تمثل رؤية جلالة الملك ورؤية الدولة الأردنية، وأن الجميع مطالب بالعمل على إنجاح التجربة الحزبية والانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي، وأن هناك بعض التحديات التي واجهتنا خلال الانتخابات ولم تؤثر على سير العملية الانتخابية، وسنعمل على معالجتها ومنع تكرارها في المستقبل.
وأضاف المعايطة خلال اللقاء، أن الهيئة عملت على تطبيق القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتولت مسؤولية مراقبة الحملات الانتخابية للقوائم المحلية والعامة والتأكد من مشروعية مصادرها، ومراقبة الحسابات البنكية للقوائم ومطابقتها للحد الأعلى للانفاق.
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