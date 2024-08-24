المستقلة للانتخاب: جميع المرشحين للانتخابات حصلوا على شهادة عدم محكومية

الوكيل الإخباري- أكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن جميع المتقدمين الذين تم قبول طلبات ترشّحهم في الدائرتين العامة والمحلية، قد حصلوا على شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من 30 يومًا.

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