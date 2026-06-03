"المستقلة للانتخاب": مشروع لإطلاق دبلوم عالٍ للأحزاب السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد الأربعاء إن قانون الأحزاب والانتخاب الجديد راعى الوقت الذي يحتاجه التحوّل للحياة الحزبية عبر زيادة المقاعد المخصصة للأحزاب في مجلس النواب بشكل تدريجي.



وأضاف أنّه خُصص في الدورة السابقة 30% من المقاعد للأحزاب على أن تزيد النسبة في الدورة المقبلة إلى 50% وفي الدورة التي تليها إلى 65%.



وأوضح أن الأحزاب السياسية دخلت بعد الانتخابات في مرحلة مراجعة لأنشطتها ونتائجها في الانتخابات، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب توجهت لعملية الاندماج للخروج من حالة الضعف.

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