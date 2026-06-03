"المستقلة للانتخاب": مشروع لإطلاق دبلوم عالٍ للأحزاب السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

وأضاف أنّه خُصص في الدورة السابقة 30% من المقاعد للأحزاب على أن تزيد النسبة في الدورة المقبلة إلى 50% وفي الدورة التي تليها إلى 65%.
وأوضح أن الأحزاب السياسية دخلت بعد الانتخابات في مرحلة مراجعة لأنشطتها ونتائجها في الانتخابات، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب توجهت لعملية الاندماج للخروج من حالة الضعف.
وأوضح أبو زيد أن الهيئة أعدت أكثر من 18 برنامجا تدريبيا للأحزاب السياسية، ومشروعا لدبلوم عالٍ للأحزاب السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية، ويمنح هذا الدبلوم شهادة أكاديمية للمهتمين بالشأن السياسي.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة
-
جودة يحتفي بقدوم حفيدته "آية" ويهنئ ابنته زين الشرف وزوجها عبد الجليل
-
"الآثار العامة": تجميع أكثر من 300 حجر من جدار قلعة الكرك المنهار لاستخدامها بأعمال الترميم
-
الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الكويت والبحرين في مواجهة العدوان الإيراني
-
العيسوي يعزي العضايلة وصوبر والحيفاوي والنوباني
-
الصفدي يبحث مع نظيريه السعودي والعراقي جهود إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة
-
الصفدي ونظيره السعودي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكويتي