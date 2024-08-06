المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية تعقدان جلسة حوارية

وتناولت الجلسة أهمية مشاركة الشباب في السياق الحزبي والانتخابي، وكيف يمكن للشباب وخصوصا الشابات أن يكونوا قوة دافعة نحو التغيير السياسي، الفعّال ومدى تأثير مشاركتهم الفعّالة على تحسين السياسات والقرارات التي تؤثر على المجتمع هدفت الجلسة إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية المشاركة السياسية و التوعية في التشريعات الناظمة للحياة السياسية والحق في الاقتراع ودور الشباب الجامعي بأهمية توعية الشباب بحقوقهم السياسية وتحفيزهم على الانخراط في العملية الانتخابية، وأخذ مكانتهم الحقيقية في المجتمع وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار.
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