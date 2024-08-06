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المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية تعقدان جلسة حوارية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب




 

الثلاثاء، 06-08-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري-    في إطار جهود الهيئة المستقلة للانتخاب المستمرة في توعية المواطنين في كافة أنحاء المملكة استضاف برنامج أنا أشارك- الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الاثنين الموافق 5 أب, 2024 جلسة حوارية في قاعة البرنامج في الجامعة الأردنية بالتعاون مع حملة "أنتِ نص البلد" ، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الأردنية شارك بها  وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، رئيس الجامعه الاردنية الاستاذ الدكتور نذير عبيدات،  وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة لينا شبيب ، ورئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية نورالدين الخطيب وعدد من طلبة الجامعة.


وتناولت الجلسة أهمية مشاركة الشباب في السياق الحزبي والانتخابي، وكيف يمكن للشباب وخصوصا الشابات أن يكونوا قوة دافعة نحو التغيير السياسي، الفعّال ومدى تأثير مشاركتهم الفعّالة على تحسين السياسات والقرارات التي تؤثر على المجتمع هدفت الجلسة إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية المشاركة السياسية و التوعية في التشريعات الناظمة للحياة السياسية والحق في الاقتراع ودور الشباب الجامعي بأهمية توعية الشباب بحقوقهم السياسية وتحفيزهم على الانخراط في العملية الانتخابية، وأخذ مكانتهم الحقيقية في المجتمع وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار.

gnews

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