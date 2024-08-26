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"المستقلة للانتخاب": 172 قائمة نهائية بعد انسحاب 17 مرشحًا من الانتخابات

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الإثنين، 26-08-2024 07:00 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين، انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب للمرشحين ضمن القوائم المحلية المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2024. 

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وأفادت الهيئة في بيانها بأن عدد المرشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مرشحًا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمرشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل. 


وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المرشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينةً أن العدد الإجمالي للمرشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحًا، بينهم 747 مرشحًا من الذكور و190 مرشحة من الإناث.

 
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أخبار محلية "المستقلة للانتخاب": 172 قائمة نهائية بعد انسحاب 17 مرشحًا من الانتخابات



 


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