"المستقلة للانتخاب": 172 قائمة نهائية بعد انسحاب 17 مرشحًا من الانتخابات

وأفادت الهيئة في بيانها بأن عدد المرشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مرشحًا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمرشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المرشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينةً أن العدد الإجمالي للمرشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحًا، بينهم 747 مرشحًا من الذكور و190 مرشحة من الإناث.
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