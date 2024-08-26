"المستقلة للانتخاب": 172 قائمة نهائية بعد انسحاب 17 مرشحًا من الانتخابات

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين، انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب للمرشحين ضمن القوائم المحلية المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2024.

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وأفادت الهيئة في بيانها بأن عدد المرشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مرشحًا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمرشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل.