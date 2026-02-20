المسجد المملوكي في إربد.. إرث ديني وثقافي يجسد عراقة المدينة

ويحمل المسجد اليوم، اسم الصحابي أبي ذر الغفاري، ويقع في محيط تل إربد التاريخي إلى الغرب من المسجد الكبير، ويعود تاريخ بنائه إلى العصر المملوكي، إذ تعكس مئذنته ومخططه المعماري الطراز المملوكي المنتشر في بلاد الشام ومصر، ويقدر الباحثون أنه جرى إنشاؤه قبل أكثر من 600 عام في عهد السلطان المملوكي، المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي، حين كانت مدينة إربد تتبع لنيابة دمشق تحت الحكم المملوكي.
وقال أستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك الدكتور عاطف الشياب، وهو صاحب مؤلف "أرابيلا مدينة الثقافة عبر العصور"، إن المسجد المملوكي في إربد يعد نموذجاً معمارياً مميزاً للفترة المملوكية، كما عثر فيه على مخطوطات مؤرخة عام 1300هجري، تحمل عبارة "رأس الحكمة مخافة الله "، وتم تسليمها سابقاً إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وأشار الشياب إ
وقال الشياب إن المسجد المملوكي لعب في نهاية القرن التاسع عشر دوراً تعليمياً، حيث كان بمنزلة مدرسة لتعليم أبناء مدينة إربد القراءة والكتابة، إلى أن تأسست المدرسة الرشادية على تل إربد في بدايات القرن العشرين، والمعروفة حالياً باسم مدرسة حسن كامل الصباح، لتحل مكانه في التعليم النظامي.
ولا يزال المسجد المملوكي يستقطب المصلين والزوار من مختلف مناطق المحافظة، لما يحمله من قيمة دينية وروحية، ويكتسب أهمية إضافية لموقعه القريب من تل إربد الأثري الذي يعود تاريخه إلى 5 آلاف عام، ما يعزز مكانته كأحد أبرز الشواهد على العمق الحضاري والديني لمدينة إربد عبر الحقب المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
وقف ثريد: 1300 وجبة يوميا لضيوف الوقف في رمضان
-
خطة شاملة لأوقاف مادبا لشهر رمضان المبارك
-
بلدية خالد بن الوليد تكشف عن خطة لتجميل مداخلها وشوارعها
-
الأمن يضبط المعتدي على الشخص من ذوي الإعاقة داخل مقبرة في إربد
-
ولي العهد يرعى انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية للعام الحالي
-
ورشة حول تمكين المرأة في معهد تدريب مهني المفرق
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
"المعونة الوطنية": تخريج 1,194 أسرة من قوائم الانتفاع خلال 2025 لتحسن أوضاعها المعيشية