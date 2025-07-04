المسرب الخاطئ وراء ثلث وفيات الحوادث تقريبًا في 2024

وأكدت الإدارة أهمية التزام السائقين بالمسارب الصحيحة أثناء القيادة، لما يشكله ذلك من حماية لهم ولغيرهم من مستخدمي الطريق، مشددة على أن الطريق حق مشترك للجميع، وأن الالتزام بقواعد المرور يعكس وعي السائق وحرصه على السلامة العامة.
ودعت إلى البدء بالالتزام من الذات، معتبرة أن القيادة مسؤولية وأخلاق، وأن اتخاذ المسرب الخاطئ سلوك مروري سلبي يعرض السائق للمخاطر، فضلًا عن الإجراءات القانونية التي قد تطاله نتيجة الرقابة المرورية المتحركة على الطرقات.
كما أهابت الإدارة بالسائقين إلى التحلي بروح المسؤولية أثناء القيادة، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة التي تتسبب بإزهاق الأرواح وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
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