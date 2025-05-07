المسرح المدرسي يعود بقوة في إقليم الشمال

وأكدت مديرة تربية لواء قصبة إربد بالوكالة، هدى الشطناوي، خلال رعايتها للفعالية مندوبة عن وزير التربية والتعليم، أهمية المسرح المدرسي في التنشئة والتكوين، ودوره في توظيف الطاقات الإبداعية والسلوكية لدى الطلبة، وإثراء قدرتهم على التعبير عما في داخلهم، وتأثيرهم الإيجابي في الآخرين وتوجيههم.
وثمنت الشطناوي جهود القائمين على الفعالية، مشيدة بدورهم الفاعل في المتابعة، ومساهمتهم المهمة في إنجاح فعاليات المسرح المدرسي والعروض المسرحية المصاحبة.
وتضمنت الفعاليات عرضًا تقديميًا عن برامج المسرح التي تُقام في المركز الثقافي وتستمر 3 أيام، إلى جانب عرض مسرحي لمديرية "قصبة إربد" بعنوان "بيئتي مسؤوليتي"، وآخر لمديرية تربية لواء الأغوار الشمالية بعنوان "الحكواتي".
وقد تناولت المسرحيتان قيما تربوية، وسلطتا الضوء على أهمية تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلبة.
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