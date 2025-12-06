المسقفات في بلدية كفرنجة تطلق حملة للتعريف بالإعفاءات حتى نهاية العام

06:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756342 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة المسقفات في بلدية كفرنجة الجديدة، حملة توعوية شاملة لتعريف المواطنين بالإعفاءات والخصومات المقرة، بهدف تمكينهم من الاستفادة من التسهيلات المالية الممنوحة حتى نهاية العام الحالي. اضافة اعلان





وقال رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود إن الحملة شملت تركيب يافطات إرشادية في عدد من المواقع داخل اللواء تتضمن تفاصيل الخصومات ونسب الإعفاء وآليات الدفع، بما يسهل على المواطنين معرفة حقوقهم وإتمام معاملاتهم ضمن المدة الزمنية المحددة.



وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الالتزام المالي، مشيرة إلى أن الخصومات تشمل إعفاءات بنسب تصل إلى 25 بالمئة على الرسوم والغرامات في حال التسديد المبكر، إضافة إلى تسهيلات مرتبطة بضريبة الأبنية والأراضي والعوائد والفضلات.



ودعا المواطنين إلى مراجعة الدائرة للاستفادة من هذه الامتيازات، مؤكدا جاهزية الكوادر لتقديم الإرشاد والإجابة على الاستفسارات وإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.



وبين أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات بلدية كفرنجة الجديدة في تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة من القرارات الحكومية، بما يخدم مصلحة المواطنين والمجتمع المحلي.



تم نسخ الرابط





