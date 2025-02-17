المشتريات الحكومية تستعرض نظام الشراء الإلكتروني

وتناول العرض الذي قدمته مدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، وبحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وممثلي عن البنك الدولي، إضافة إلى مندوبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أبرز التعديلات وجوانب التطوير التي أُدخلت على النظام أخيرا، بهدف تحسين كفاءته وسرعة تنفيذه، بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وجرى استعراض ما تم إنجازه حتى الآن في مجال تطوير نظام الشراء الإلكتروني، وتسليط الضوء على النجاحات التي تحققت في تبسيط الإجراءات الشرائية وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في سير العمليات وفق مراحل محددة.
وقالت النابلسي، إن النظام أسهم بشكل كبير في تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات الشرائية، ما ينعكس إيجابًا على تحسين الأداء الحكومي.
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