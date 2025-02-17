المشتريات الحكومية تستعرض نظام الشراء الإلكتروني

الوكيل الإخباري- قدمت دائرة المشتريات الحكومية اليوم الاثنين، عرضًا شاملاً لمراحل تطور نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) الذي أصبح جزءا أساسيا من منظومة المشتريات الحكومية.

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وتناول العرض الذي قدمته مدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، وبحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وممثلي عن البنك الدولي، إضافة إلى مندوبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أبرز التعديلات وجوانب التطوير التي أُدخلت على النظام أخيرا، بهدف تحسين كفاءته وسرعة تنفيذه، بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.



وجرى استعراض ما تم إنجازه حتى الآن في مجال تطوير نظام الشراء الإلكتروني، وتسليط الضوء على النجاحات التي تحققت في تبسيط الإجراءات الشرائية وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في سير العمليات وفق مراحل محددة.