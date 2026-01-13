المصري: حجم الهطل المطري يفوق حجم التوقعات والبنية التحتية

وأضاف أنه تم إغلاق بعض الطرق في الزرقاء والرصيفة نتيجة ارتفاع منسوب السيل وفيضانه على الشوارع المحيطة به.
وكشف المصري عن ارتفاع منسوب سيل الزرقاء وفيضانه على الشوارع المحيطة ما دفع كوادر الوزارة لإغلاق عدد من الشوارع حفاظا على سلامة المواطنين.
