الثلاثاء 2026-01-13 02:34 م

المصري: حجم الهطل المطري يفوق حجم التوقعات والبنية التحتية

قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري لـ"المملكة" إن حجم الهطل المطري بلغ 80 ملم حتى صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا يفوق التوقعات وقدرة البنية التحتية على التحمل. وأضاف أنه تم إغلاق بعض الطرق في الزر
الثلاثاء، 13-01-2026 12:31 م
وأضاف أنه تم إغلاق بعض الطرق في الزرقاء والرصيفة نتيجة ارتفاع منسوب السيل وفيضانه على الشوارع المحيطة به.

وكشف المصري عن ارتفاع منسوب سيل الزرقاء وفيضانه على الشوارع المحيطة ما دفع كوادر الوزارة لإغلاق عدد من الشوارع حفاظا على سلامة المواطنين.
 
 


