المصري: حجم الهطل المطري يفوق حجم التوقعات والبنية التحتية

12:31 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760789 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن حجم الهطل المطري بلغ 80 ملم حتى صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا يفوق التوقعات وقدرة البنية التحتية على التحمل. اضافة اعلان





وأضاف أنه تم إغلاق بعض الطرق في الزرقاء والرصيفة نتيجة ارتفاع منسوب السيل وفيضانه على الشوارع المحيطة به.



وكشف المصري عن ارتفاع منسوب سيل الزرقاء وفيضانه على الشوارع المحيطة ما دفع كوادر الوزارة لإغلاق عدد من الشوارع حفاظا على سلامة المواطنين.



تم نسخ الرابط





