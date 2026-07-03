المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي

وقال النادي، في بيان، إن التعاقد جاء بعد توصية من اللجنة الفنية، التي فضّلت مصطفى عقب المفاضلة بين عدد كبير من الأسماء، فيما أنجزت لجنة التعاقدات مهمة الاتفاق مع المدرب وجهازه المعاون.
وأضاف أن اللجنة الفنية استندت في اختيارها إلى السيرة التدريبية للمدرب، التي تضمنت تجارب مع عدد من الأندية المصرية والإماراتية والمغربية، إلى جانب ما يتمتع به من شغف وطموح، بما يتناسب مع أهداف وتطلعات النادي.
وأوضح النادي أن المدرب وطاقمه الفني المعاون سيصلان إلى عمّان خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتقديمه رسميًا، والمباشرة في إعداد وتحضير الفريق للموسم الجديد.
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