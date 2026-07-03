السبت 2026-07-04 01:03 ص

المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي

المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي
المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي
 
الجمعة، 03-07-2026 11:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلن النادي الفيصلي، مساء الجمعة، أن اللجنة المؤقتة أنجزت إجراءات التعاقد مع المدرب المصري طارق مصطفى، لتولي مهمة الإدارة الفنية لفريق كرة القدم للموسم الجديد.اضافة اعلان


وقال النادي، في بيان، إن التعاقد جاء بعد توصية من اللجنة الفنية، التي فضّلت مصطفى عقب المفاضلة بين عدد كبير من الأسماء، فيما أنجزت لجنة التعاقدات مهمة الاتفاق مع المدرب وجهازه المعاون.

وأضاف أن اللجنة الفنية استندت في اختيارها إلى السيرة التدريبية للمدرب، التي تضمنت تجارب مع عدد من الأندية المصرية والإماراتية والمغربية، إلى جانب ما يتمتع به من شغف وطموح، بما يتناسب مع أهداف وتطلعات النادي.

وأوضح النادي أن المدرب وطاقمه الفني المعاون سيصلان إلى عمّان خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتقديمه رسميًا، والمباشرة في إعداد وتحضير الفريق للموسم الجديد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يبحث مع غوتيريش ملف مضيق هرمز والوضع في لبنان

إيران تشيع جثمان المرشد الراحل علي خامنئي

عربي ودولي إيران تشيع جثمان المرشد الراحل علي خامنئي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كأس العالم السيسي يهنئ منتخب مصر بأول تأهل في تاريخه إلى دور الـ16 بكأس العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (

عربي ودولي ماكرون يعلن نشر وسائل متخصصة بإزالة الألغام في مضيق هرمز

مصر تصنع التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 من بوابة أستراليا بركلات الترجيح

كأس العالم مصر تصنع التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 من بوابة أستراليا بركلات الترجيح

المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي

أخبار محلية المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي

تعبيرية

أخبار محلية وفاة فتى بصعقة كهربائية في الكرك

تت

عربي ودولي فرنسا تعيد حاملة طائراتها من الشرق الأوسط



 
 






الأكثر مشاهدة

 