المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي

11:45 م

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي، مساء الجمعة، أن اللجنة المؤقتة أنجزت إجراءات التعاقد مع المدرب المصري طارق مصطفى، لتولي مهمة الإدارة الفنية لفريق كرة القدم للموسم الجديد. اضافة اعلان





وقال النادي، في بيان، إن التعاقد جاء بعد توصية من اللجنة الفنية، التي فضّلت مصطفى عقب المفاضلة بين عدد كبير من الأسماء، فيما أنجزت لجنة التعاقدات مهمة الاتفاق مع المدرب وجهازه المعاون.



وأضاف أن اللجنة الفنية استندت في اختيارها إلى السيرة التدريبية للمدرب، التي تضمنت تجارب مع عدد من الأندية المصرية والإماراتية والمغربية، إلى جانب ما يتمتع به من شغف وطموح، بما يتناسب مع أهداف وتطلعات النادي.



وأوضح النادي أن المدرب وطاقمه الفني المعاون سيصلان إلى عمّان خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتقديمه رسميًا، والمباشرة في إعداد وتحضير الفريق للموسم الجديد.





