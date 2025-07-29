المصري يتفقد بلدية عين الباشا ويوجّه بتحسين مستوى الخدمات

08:22 م

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الوكيل الإخباري- زار وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الثلاثاء، بلدية عين الباشا وعددًا من المناطق التابعة لها، بهدف الاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة أداء البلدية واحتياجاتها. اضافة اعلان





وأكد الوزير خلال مشاركته في جانب من جلسة المجلس البلدي، التي عُقدت بحضور رئيس لجنة البلدية، خالد الطراونة، وعدد من أعضاء المجلس، أهمية الارتقاء بمستوى النظافة في مختلف مناطق البلدية، وضرورة تقديم خدمات نوعية تُلبي احتياجات المواطنين.



وتخللت الزيارة جولة ميدانية للوزير برفقة رئيس لجنة البلدية، شملت عدة مواقع ضمن حدود البلدية، للاطلاع على واقع البنية التحتية والخدمات العامة، حيث شدد المصري على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين المستوى الخدمي، وتعزيز جاهزية البلدية للاستجابة لمطالب المواطنين.