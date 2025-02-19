المصري يتفقد سير العمل في مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد

واستمع المصري الى عرض قدمه رئيس المجلس المهندس فراس هزايمة، حول جاهزية وحدة الطواري واستعداداتها لتقديم الخدمة للمواطنين والتعامل مع اية ملاحظات وبلاغات ترد بالتزامن مع المنخفضات الجوية.
المصري أحدٍ على أهمية رفع الجاهزية وتفعيل خطط الطواريء وتحضير الكوادر و الاليات وعلى مدار الساعة مع مراعاة تكثيف العمل في المواقع المصنفة كبؤر ساخنة.
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