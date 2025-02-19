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المصري يتفقد سير العمل في مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد

وليد المصري
وليد المصري
الأربعاء، 19-02-2025 07:28 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم، سير العمل في مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد، بهدف الاطلاع على جاهزية وحدة طوارئ إقليم الشمال للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

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واستمع المصري الى عرض قدمه رئيس المجلس المهندس فراس هزايمة، حول جاهزية وحدة الطواري واستعداداتها لتقديم الخدمة للمواطنين والتعامل مع اية ملاحظات وبلاغات ترد بالتزامن مع المنخفضات الجوية.

 المصري أحدٍ على أهمية رفع الجاهزية وتفعيل خطط الطواريء وتحضير الكوادر و الاليات وعلى مدار الساعة مع مراعاة تكثيف العمل في المواقع المصنفة كبؤر ساخنة.

 
gnews

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