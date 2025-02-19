المصري يتفقد سير العمل في مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم، سير العمل في مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد، بهدف الاطلاع على جاهزية وحدة طوارئ إقليم الشمال للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

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