المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أهمية تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما خدمات النظافة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة تلبي احتياجاتهم. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقائه في مبنى الوزارة عددًا من رؤساء لجان البلديات، اليوم الأربعاء، لبحث خطط تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جاهزية البلديات خلال الشهر الفضيل.



وبيّن المصري أن نسبة النفايات تشهد ارتفاعًا خلال شهر رمضان بنحو 30 بالمئة، ما يستدعي تكثيف أعمال النظافة وتعزيز كوادر وآليات العمل الميداني، لضمان استدامة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.



وأكد ضرورة تكثيف الرقابة على الأغذية والأسواق والمطاعم خلال الشهر الكريم، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وصون حرمة الشهر الفضيل.



وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعميمًا ينظم ساعات الدوام الرسمي لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال شهر رمضان المبارك، يهدف إلى تنظيم الدوام بما ينسجم مع مصلحة العمل ومتطلبات تقديم الخدمة للمواطنين.



من ناحية أخرى، شدد المصري على أهمية استكمال تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيًا في جميع البلديات، ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد، والارتقاء بمستوى الخدمة.

