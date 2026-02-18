الأربعاء 2026-02-18 02:16 م

المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان

المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان
المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان
 
الأربعاء، 18-02-2026 12:18 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أهمية تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما خدمات النظافة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة تلبي احتياجاتهم.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقائه في مبنى الوزارة عددًا من رؤساء لجان البلديات، اليوم الأربعاء، لبحث خطط تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جاهزية البلديات خلال الشهر الفضيل.

وبيّن المصري أن نسبة النفايات تشهد ارتفاعًا خلال شهر رمضان بنحو 30 بالمئة، ما يستدعي تكثيف أعمال النظافة وتعزيز كوادر وآليات العمل الميداني، لضمان استدامة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وأكد ضرورة تكثيف الرقابة على الأغذية والأسواق والمطاعم خلال الشهر الكريم، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وصون حرمة الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعميمًا ينظم ساعات الدوام الرسمي لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال شهر رمضان المبارك، يهدف إلى تنظيم الدوام بما ينسجم مع مصلحة العمل ومتطلبات تقديم الخدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، شدد المصري على أهمية استكمال تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيًا في جميع البلديات، ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد، والارتقاء بمستوى الخدمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

أخبار محلية الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

الأردن ينضم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه

أخبار محلية الأردن ينضم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه

الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان

أخبار محلية الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا".. صراعات تكشف الحكاية

فن ومشاهير أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا".. صراعات تكشف الحكاية

تعبيرية

فن ومشاهير فنان سوري شهير يُعلن اعتزاله - صورة

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر قانون الغاز بعد ماراثون امتد حتى 4 جلسات

تعبيرية

طب وصحة طبيب يحدد علامات الاكتئاب

وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان

أخبار محلية وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان



 






الأكثر مشاهدة