الإثنين 2025-12-29 03:30 م

المصفاة: 240 ألف اسطوانة غاز متوقع تعبئتها اليوم

صورة أرشيفية لمخزن أسطوانات غاز
اسطوانات الغاز
الإثنين، 29-12-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كمية تعبئة أسطوانات الغاز في محطات التعبئة الثلاث المملوكة لشركة مصفاة البترول الأردنية في (عمان واربد والزرقاء) أمس الأحد، 223695 ألف اسطوانة.

وبحسب الشركة، فإن كمية الأسطوانات المطلوبة والمتوقع تعبئتها اليوم الاثنين نحو 240 ألف اسطوانة.

 
 


