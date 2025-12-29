المصفاة: 240 ألف اسطوانة غاز متوقع تعبئتها اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كمية تعبئة أسطوانات الغاز في محطات التعبئة الثلاث المملوكة لشركة مصفاة البترول الأردنية في (عمان واربد والزرقاء) أمس الأحد، 223695 ألف اسطوانة.

اضافة اعلان