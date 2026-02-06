المصور الخاص لولي العهد ينشر صورة جديدة لسموه تجمعه بالأميرة ايمان بنت الحسين في الحسينية

الوكيل الإخباري- نشر المصور الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، صورة حديثة لسموه تجمعه بمولودته الأميرة إيمان بنت الحسين، وذلك خلال تواجدهما في مكاتب "قصر الحسينية" بالعاصمة عمان.



وتاليا الصورة:

