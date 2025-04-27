المطبخ العالمي: المخبز الأردني المتنقل في غزة يعمل 19 ساعة يوميا

وقال عاملون في مقطع فيديو نشرته المنظمة عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، إنّ المخبز الأردني المتنقل يوزع الخبز على نازحين في المخيمات وعلى السكان في مناطق يصعب الوصول إليها.
وأشارت المنظمة إلى أن فريق المخبز الأردني يسعون لضمان عدم توقف إمداداته للغزيين لأي سبب كان.
وكان المطبخ قد قال إنّ المخبز الأردني يوفر الخبز للمجتمع المحلي والمستشفيات في قطاع غزة باعتباره المخبز الوحيد العامل حاليا في القطاع، في ظل النقص الحاد في الطحين هناك وما تبعه من إغلاقات للعديد من المخابز.
ووصل المخبز إلى غزة في 24 كانون الأول 2024؛ بتوجيهات ملكية للتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الحرب على غزة.
ويعمل المخبز بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي؛ وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.
-
أخبار متعلقة
-
المياه تواصل جلسات التوعية المائية في المدارس
-
هزيمة جديدة للتيار الإسلامي في انتخابات هيئة المكاتب الهندسية .. كتلة التوافق تحصد غالبية المقاعد و حمدان رئيساً لها
-
بلدية الوسطية تنفذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الحيوي
-
وفاة سائق تريلا بحادث تدهور في عمان - تفاصيل
-
جامعة مؤتة تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت
-
نقيب الصحفيين: توسيع قاعدة العضوية والانتساب يعزز قوة النقابة
-
بدء أعمال حفريات أثرية بمنطقة وادي رم في تشرين الأول المقبل
-
تعديل اسم نظام مجلس الأمن الغذائي ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء