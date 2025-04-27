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المطبخ العالمي: المخبز الأردني المتنقل في غزة يعمل 19 ساعة يوميا

المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في قطاع غزة
المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في قطاع غزة
 
الأحد، 27-04-2025 11:15 م
الوكيل الإخباري-   قالت منظمة المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen) ، إنّ المخبز الأردني المتنقل في قطاع غزة يعمل على مدار 19 ساعة يوميا؛ لتلبية الاحتياجات العاجلة وتوصيل الخبز للأسر النازحة.اضافة اعلان


وقال عاملون في مقطع فيديو نشرته المنظمة عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، إنّ المخبز الأردني المتنقل يوزع الخبز على نازحين في المخيمات وعلى السكان في مناطق يصعب الوصول إليها.

وأشارت المنظمة إلى أن فريق المخبز الأردني يسعون لضمان عدم توقف إمداداته للغزيين لأي سبب كان.

وكان المطبخ قد قال إنّ المخبز الأردني يوفر الخبز للمجتمع المحلي والمستشفيات في قطاع غزة باعتباره المخبز الوحيد العامل حاليا في القطاع، في ظل النقص الحاد في الطحين هناك وما تبعه من إغلاقات للعديد من المخابز.

ووصل المخبز إلى غزة في 24 كانون الأول 2024؛ بتوجيهات ملكية للتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الحرب على غزة.

ويعمل المخبز بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي؛ وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.
 
gnews

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