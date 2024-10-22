المعابر الفلسطينية: لم يُسمح بادخال زيت الزيتون إلى الأردن حتى الآن

الوكيل الإخباري- أصدرت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية اليوم الثلاثاء تنويهاً للمسافرين أنه وحتى اللحظة لم يتم السماح بإدخال زيت الزيتون من فلسطين إلى الأردن عبر معبر الكرامة.



وأضافت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه في حال ورود أي جديد بهذا الخصوص، سيتم الإعلان عنه.

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