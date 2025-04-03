المعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل بعد غد السبت استثنائيا

ووفقًا للإعلان، سيعمل المعبر من الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 03:00 عصرًا، وذلك وفق التوقيت الصيفي المعتمد.
ودعت الجهات المختصة جميع المسافرين إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات المحددة لتسهيل إجراءات الدخول وتجنب أي تأخير.
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