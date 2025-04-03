الخميس 2025-04-03 03:54 م
 

المعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل بعد غد السبت استثنائيا

معبر الكرامة
معبر الكرامة
 
الخميس، 03-04-2025 03:26 م
الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة المعابر والحدود عن تشغيل معبر الكرامة بشكل استثنائي يوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، وذلك لخدمة المسافرين القادمين إلى أرض الوطن فقط.اضافة اعلان


ووفقًا للإعلان، سيعمل المعبر من الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 03:00 عصرًا، وذلك وفق التوقيت الصيفي المعتمد.

ودعت الجهات المختصة جميع المسافرين إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات المحددة لتسهيل إجراءات الدخول وتجنب أي تأخير.
 
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