المعايطة: اعتماد نظام إلكتروني لتدقيق ميزانيات الأحزاب بين المستقلة للانتخاب وديوان المحاسبة

جاء ذلك خلال لقاءه رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين بحضور أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب وأمين عام ديوان المحاسبة وعدد من كبار الموظفين، في كل من الهيئة وديوان المحاسبة.
وأضاف المعايطة أن المشرع أتاح لمجلس مفوضي الهيئة اختيار مدقق خارجي أو الاستعانة بمندوب ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية، إلا أن مجلس المفوضين، ولثقته بعمل ديوان المحاسبة، اختاره كجهة لتدقيق الميزانيات للأحزاب، وتزويد الهيئة بالملاحظات.
وبين المعايطة أن الهيئة تسعى لتطوير العمل الحزبي المستمر، من خلال إقرار معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب، والتي التزمت فيها جميع الأحزاب السياسية بتعديل أنظمتها الداخلية وفقًا للقانون، كما تعمل الهيئة على اعتماد نظام إلكتروني خاص بالأحزاب، بهدف سرعة الإنجاز ودقة العمل وتقليل التدخل البشري في إجراءاتها.
بدوره أكد الحمادين على أهمية التعاون الثنائي بين ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب في التدقيق على موازنات الأحزاب، وأتمتة هذه العملية لتحقيق مبدأ الحوكمة، والذي يقود مؤسساتنا الوطنية، ومن ضمنها الأحزاب، إلى أن تكون أكثر شفافية ونزاهة، سواء في بيانات المنتسبين أو موازناتها، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد.
وقال الحمادين: إن دور ديوان المحاسبة داعم رئيس لكافة مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات التي تعنى بدعم الحياة السياسية والحزبية في المملكة وعلى رأسها الهيئة، مضيفًا أن ديوان المحاسبة يقدم كافة إمكانياته وخبراته في مساعدة الهيئة على تدقيق موازنات الأحزاب سندًا للمادة (3) من قانونه.
ويأتي هذا النظام الإلكتروني كمرحلة لأتمتة العمل ما بين الهيئة والأحزاب السياسية، بحيث تحولت عملية تسليم الميزانيات للأحزاب عبر نظام معتمد يتبع عملية التدقيق الإلكتروني عليها من قبل سجل الأحزاب وديوان المحاسبة، بطريقة أكثر وضوحًا ودقة، كما يضمن تحقيق معايير الشفافية المطلوبة.
