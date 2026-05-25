المعايطة: التحديث السياسي هو خيار الدولة الأردنية

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة: ان مشروع التحديث السياسي هو خيار الدولة الأردنية لتطوير العمل الحزبي والسياسي، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية الحياة السياسية والديمقراطية والحزبية.





وأكد المعايطة، ان الاحزاب السياسية هي الوسيلة لاستمرار العمل الحزبي، وان البرلمان هو المسرح للعمل السياسي، مشددا على ضرورة نشر الثقافة الحزبية بين أفراد المجتمع ، ولا سيما فئة الشباب لأنها اداة التغيير، وان دور الشباب مطلوب لتطوير العمل الحزبي، من خلال طرح افكار بناءة، وخصوصا في الجامعات الحكومية والخاصة، فالشباب هم الاقدر على تبني الأفكار الايجابية وتنفيذها في بناء المستقبل الذي يطمحون اليه.



واضاف المعايطة، ان تنمية الحياة الحياة هي مسؤولية جميع مؤسسات الدولة، وان الهيئة نفذت العديد من البرامج التي تعنى بتعزيز الحياة السياسية، بالتعاون مع جميع الشركاء.

وبين ان الهيئة المستقلة للانتخاب، ستعمل في العام القادم وبالتعاون مع الجامعة الأردنية، على طرح برنامج الدبلوم العالي في إدارة وتنظيم العمل الحزبي، وهو برنامج متاح للعاملين في المجال السياسي، والإعلام، ومن يرغب في ذلك، بهدف بناء قدرات المواطنين، ودعم مسيرة المشاركة في الحياة العامة والمشاركة في صنع القرار.





