المعايطة: المراقبون الدوليون يشكلون حجر الزاوية لتعزيز الشفافية الانتخابية

وقال المعايطة خلال زيارة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلى مبنى الهيئة اليوم، إن المراقبين الدوليين يلعبون دورًا جوهريًا في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية. وأوضح أن هؤلاء المراقبين يعملون على الاطلاع على اجراءات العملية الانتخابية بحيادية تامة، مما يساهم في تعزيزها.
وأضاف المعايطة أن التقارير التي تصدرها بعثات الرقابة الدولية تشكل أدواتٍ قيمة تساعد الإدارات الانتخابية في تحديد نقاط الضعف ومعالجتها، مما يؤدي إلى تجويد مستمر في العملية الانتخابية ويضمن تطور العملية الديمقراطية بمرور الوقت.
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