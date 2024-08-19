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المعايطة: المراقبون الدوليون يشكلون حجر الزاوية لتعزيز الشفافية الانتخابية

موسى المعايطة
موسى المعايطة
الإثنين، 19-08-2024 08:13 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن بعثات الرقابة الدولية تُعَدُّ حجر الزاوية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة بها على المستويين المحلي والدولي.اضافة اعلان


وقال المعايطة خلال زيارة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلى مبنى الهيئة اليوم، إن المراقبين الدوليين يلعبون دورًا جوهريًا في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية. وأوضح أن هؤلاء المراقبين يعملون على الاطلاع على اجراءات العملية الانتخابية بحيادية تامة، مما يساهم في تعزيزها.

وأضاف المعايطة أن التقارير التي تصدرها بعثات الرقابة الدولية تشكل أدواتٍ قيمة تساعد الإدارات الانتخابية في تحديد نقاط الضعف ومعالجتها، مما يؤدي إلى تجويد مستمر في العملية الانتخابية ويضمن تطور العملية الديمقراطية بمرور الوقت.
gnews

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