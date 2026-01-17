المعايطة: المستقلة للانتخاب مستمرة في دعم الاحزاب في تطوير وبناء قدراتها.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل " تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام"، والتي تأتي استكمالا للورشة السابقة التي عقدت قبل خمسة أشهر والتي يقدمها الخبير الاعلامي الدكتور سامي كليب، بمشاركة أعضاء مجلس النواب، والأمناء العامين للاحزاب، وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام، والمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، ضمن مشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
كما أكد المعايطة، علي اهميةاستمرار مشروع التحديث السياسي، وان الهيئة المستقلة للانتخاب، حريصة على تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، بما في ذلك انتخاب الهيئات القيادية، وتحديد مدة ولاية الامين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات، لأن تطوير الأحزاب يعني ضمان تطوير الحياة الحزبية والتعددية السياسية.
واشتملت الورشة على مراجعة شاملة لمهارات الظهور الاعلامي بالاضافة الى التركيز على التطبيقات العملية لاجراء المقابلات.
