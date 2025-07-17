‏المعايطة: انخفاض نسبة من يرون أن الانتخابات النيابية لا تمثل إرادة الشعب إلى 22%

وقال المعايطة خلال إطلاق استطلاع الرأي العام الذي أعده مركز نماء حول المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات النيابية لعام 2024 وأثر التشريعات الجديدة،والذي اطلقته هيئة الأمم المتحدة الانمائي للمرأة والهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأربعاء، إن الهيئة ستواصل تطبيق القانون باعتباره أساس الديمقراطية، مضيفًا أن العمل الحزبي مشروع ويتم تحقيق الأهداف الحزبية عبر العمل السلمي فقط.
وأشار إلى أن الهيئة ليست جهة جامدة، ولها دور في تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة الحزبية لتكون ممثلة للمجتمع بكافة أطيافه، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على أساس الدستور والقانون، وتسعى إلى تمكين جميع الفئات والتيارات السياسية ضمن احترام سيادة القانون.
وبين المعايطة ان انخفاض نسبة المواطنين الذين يرون أن الانتخابات النيابية لا تمثل إرادة الشعب من 47٪ إلى 22 ٪، كما أن نسبة الرضا عن الانتخابات ارتفعت من 35٪ إلى 60 ٪، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.
وأكد المعايطة أن الأردن قدّم الكثير من أجل دعم القضية الفلسطينية وقدم الشهداء ولا يزال، مشددًا على أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن مسؤولية الدفاع عنها تقع على عاتق الدولة وحدها باعتبارها صاحبة الولاية؛ مشددا على أننا لن ننسى دماء شهدائنا، ولن ننسى من حاول الاستقواء على الوطن.
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