الأحد 2026-01-25 01:07 ص

المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع قانون الأحزاب

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
السبت، 24-01-2026 11:18 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة إن حزب "الوطني الإسلامي" أرسل تعديلات على أنظمته الداخلية لتتماشى مع قانون الأحزاب.

اضافة اعلان


وأوضح المعايطة، في تصريح  مساء السبت، أن "حزب الوطني الإسلامي" أرسل تعديلات على النظام الداخلي للحزب لتتماشى مع القانون بعدم تسمية الأحزاب على أساس ديني".

 

وبيّن أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب تنصّ على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو جهوي، مؤكدا أن جميع الأحزاب ستلتزم بأن تكون أسماؤها متماشية مع أحكام القانون.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما روسيا وأوكرانيا.

عربي ودولي مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من محادثات روسيا وأوكرانيا تجري الأحد في أبوظبي

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي توقعات بعودة خدمة الإنترنت في إيران خلال أيام

فريق ألفا يتوّج بطلاً لبطولة المملكة المقامة في العقبة

أخبار محلية فريق ألفا يتوّج بطلاً لبطولة كأس المملكة الثالثة المقامة في العقبة

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

علم سوريا

عربي ودولي سوريا تمدد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع قانون الأحزاب

مجلس بلدي الكرك

أخبار محلية المناصير: بلدية الكرك تطلق حملة لزراعة 5000 شجرة وتحسين مدخل البلدة

علم بلجيكا

عربي ودولي بلجيكا تحظر توقف وعبور معدات عسكرية إلى إسرائيل



 






الأكثر مشاهدة