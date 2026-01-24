المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع قانون الأحزاب

وأوضح المعايطة، في تصريح مساء السبت، أن "حزب الوطني الإسلامي" أرسل تعديلات على النظام الداخلي للحزب لتتماشى مع القانون بعدم تسمية الأحزاب على أساس ديني".
