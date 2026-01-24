المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع قانون الأحزاب

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة إن حزب "الوطني الإسلامي" أرسل تعديلات على أنظمته الداخلية لتتماشى مع قانون الأحزاب.

وأوضح المعايطة، في تصريح مساء السبت، أن "حزب الوطني الإسلامي" أرسل تعديلات على النظام الداخلي للحزب لتتماشى مع القانون بعدم تسمية الأحزاب على أساس ديني".