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المعايطة: حجز الهويات والتصويت العلني جرائم انتخابية

موسى المعايطه
موسى المعايطة
الأربعاء، 04-09-2024 10:59 م
الوكيل الإخباري-   قال المهندس موسى المعايطة: أن الأحزاب شريك أساسي في العمل السياسي، وأن النشاط والحراك  الحزبي ساهم في تسريع عجلة التحديث السياسي وان ما وصلت اليه الدولة الأردنية الان هو انجاز مهم جدا، حيث سنشهد في البرلمان القادم أحزاب تشرع وتراقب على أسس برامجية.اضافة اعلان


جاء ذلك خلاله استضافته عبر برنامج مسارات الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني.

وأضاف أن الهيئة ليست معنية بالصراعات السياسية الخارجية، وانما تهتم بتطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية، وتوفير ضمانات النزاهة التي تعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

 كما بين ان بطاقة الأحوال المدنية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي الوثيقة المعتمدة فقط ليوم الاقتراع، مشددا على انه حجز الهويات مجرّم في القانون؛ وسنحاسب عليها في حال حدوثها؛ كما أن التصويت العلني مخالف للدستور؛ واصفا الاجبار على التصويت العلني يعتبر مؤشراً على الرشوة الانتخابية؛ موضحا انه اذا لوحظ تكرار التصويت العلني في اي صندوق سيتم إيقاف الاقتراع فيه.
 
gnews

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