المعايطة: حجز الهويات والتصويت العلني جرائم انتخابية

جاء ذلك خلاله استضافته عبر برنامج مسارات الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني.
وأضاف أن الهيئة ليست معنية بالصراعات السياسية الخارجية، وانما تهتم بتطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية، وتوفير ضمانات النزاهة التي تعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.
كما بين ان بطاقة الأحوال المدنية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي الوثيقة المعتمدة فقط ليوم الاقتراع، مشددا على انه حجز الهويات مجرّم في القانون؛ وسنحاسب عليها في حال حدوثها؛ كما أن التصويت العلني مخالف للدستور؛ واصفا الاجبار على التصويت العلني يعتبر مؤشراً على الرشوة الانتخابية؛ موضحا انه اذا لوحظ تكرار التصويت العلني في اي صندوق سيتم إيقاف الاقتراع فيه.
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