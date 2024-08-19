المعايطة : رصد 46 مخالفة تتعلق بالرشوة الانتخابية

وأشار المعايطة، خلال الجلسة الحوارية في مركز حماية وحرية الصحفيين، إلى أن 38% من المرشحين على القوائم المحلية حزبيين وفقاً لإفصاحات تلك الأحزاب لدى الهيئة، مبينا أن فترة انتسابهم للأحزاب تفاوتت بين أكثر من ستة أشهر وأقل من ذلك والدعم المالي يؤخذ للحزب فقط الذي أفصح عن انتسابه للحزب.
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