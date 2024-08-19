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المعايطة : رصد 46 مخالفة تتعلق بالرشوة الانتخابية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الإثنين، 19-08-2024 10:53 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الاثنين، إن 36 حزبا تقدموا للدائرة العامة من ضمنها تحالفات حزبية.

وأشار المعايطة، خلال الجلسة الحوارية في مركز حماية وحرية الصحفيين، إلى أن 38% من المرشحين على القوائم المحلية حزبيين وفقاً لإفصاحات تلك الأحزاب لدى الهيئة، مبينا أن فترة انتسابهم للأحزاب تفاوتت بين أكثر من ستة أشهر وأقل من ذلك والدعم المالي يؤخذ للحزب فقط الذي أفصح عن انتسابه للحزب.

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وأوضح أنه تم رصد 46 مخالفة تتعلق بالرشوة الانتخابية وتم تحويل عدد منها إلى القضاء، لافتا إلى أن أحدهم حكم عليه 6 شهور وآخر ينظر له القضاء، كما أن بعض القضايا سيتم النظر بها بعد الانتهاء من العطلة القضائية.

 

 

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