المعايطة : رصد 46 مخالفة تتعلق بالرشوة الانتخابية

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الاثنين، إن 36 حزبا تقدموا للدائرة العامة من ضمنها تحالفات حزبية.



وأشار المعايطة، خلال الجلسة الحوارية في مركز حماية وحرية الصحفيين، إلى أن 38% من المرشحين على القوائم المحلية حزبيين وفقاً لإفصاحات تلك الأحزاب لدى الهيئة، مبينا أن فترة انتسابهم للأحزاب تفاوتت بين أكثر من ستة أشهر وأقل من ذلك والدعم المالي يؤخذ للحزب فقط الذي أفصح عن انتسابه للحزب.

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