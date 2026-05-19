المعايطة مخاطبا الشباب: صوتكم يسهم في تشكيل القرار وإحداث التغيير

جاء ذلك خلال رعايته " مسابقة صوتك مؤثر "، والتي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخاب وبرنامج "أنا أشارك" في جامعة البترا، بالتعاون مع الجامعات الأردنية، بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، واعضاء هيئة التدريس.
وأضاف المعايطة، أن مسابقة " صوتك مؤثر" هي إحدى الفعاليات التوعوية التي يحتضنها برنامج " أنا أشارك "، التابع للهيئة المستقلة للانتخاب، ضمن المساعي الراسخة، لبناء جيل من الشباب الأردني يؤمن بأن المشاركة الفاعلة في الشأن العام ليست ترفاً، بل واجب مواطنة، , وان أداة هذه المشاركة الأولى هي الصوت _ صوت مستنير ، مسؤول، ومؤثر، وان الجامعات ليست قاعات تدريس فقط ، وانما هي مكان تصاغ فيه ملامح المواطنة قبل ان تصاغ ملامح المهنة.
كما تحدث عميد كلية الاعلام في جامعة البترا الاستاذ الدكتور علي نجادات
حيث ثمن الجهود التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب، في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وترسيخ قيم الديمقراطية، وتمكين الشباب الاردني من التعبير الواعي والمسؤول عن أفكارهم وارائهم.
