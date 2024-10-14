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المعايطة : مديرية الامن العام ماضية في دعم وإسناد أكاديمية الشرطة الملكية

اللواء عبيدالله المعايطة
الدكتور عبيد الله المعايطة
الإثنين، 14-10-2024 05:19 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج التاسع عشر لبرنامج الماجستير  في أكاديمية الشرطة الملكية بالتعاون مع جامعة مؤتة، والذي يضم عدداً من التخصصات النوعية .اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة، سعي مديرية الأمن العام إلى تعزيز دورها الريادي في الحفاظ على المنظومة الأمنية والإنسانية الشاملة على المستويات المحلية والإقليمية كافة، ضمن أسس أكاديمية وعلمية متطورة قائمة على مواكبة المعرفة في المجالات الأمنية والشرطية.

وبيَّن مدير الأمن العام، أن تخريج طلبة برامج الماجستير يمثل تجسيداً أكاديمياً لأطر الشراكة الإستراتيجية بين جهاز الأمن العام ممثلاً بأكاديمية الشرطة الملكية وجامعة مؤتة. 

وأشار اللواء المعايطة إلى مضي المديرية  في دعم وإسناد أكاديمية الشرطة الملكية، وبما يمكنها من الاستمرار  بدورها في تخريج الكفاءات ورفد مؤسسات الدولة، وأجهزة إنفاذ القانون محلياً وإقليمياً بقيادات واعدة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.
 
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