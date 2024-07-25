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المعايطة يرعى مؤتمر محاكاة الحياة البرلمانية في الألمانية الأردنية

المعايطة يرعى مؤتمر محاكاة الحياة البرلمانية في الألمانية الأردنية
المعايطة يرعى مؤتمر محاكاة الحياة البرلمانية في الألمانية الأردنية
الخميس، 25-07-2024 01:48 م

 

 الوكيل الاخباري - رعى المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤتمر نموذج محاكاة الحياة البرلمانية الثاني المنعقد في الجامعة الألمانية الأردنية (عمان)، والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بالتعاون مع برنامج " أنا أشارك  "، بحضور الأستاذ الدكتور علاء الحلحولي رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.


واكد المعايطة على أهمية مشاركة الشاب في مشروع التحديث السياسي، والذي يعبر عن رؤية جلالة الملك وعن رؤية الدولة الأردنية، مبينا بأن الشباب وحدهم القادرين على تحديد احتياجاتهم وبناء المستقبل الذين يريدون، وأنهم جزء مهم في عملية التغيير، والتي تشمل جميع نواحي الحياة ولا سيما السياسية والديمقراطية.

 

 

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