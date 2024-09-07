المعايطة يستقبل بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة على الانتخابات

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الوكيل الإخباري- استقبل المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في مكتبه اليوم، بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة على انتخابات مجلس النواب 2024، والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول الجاري، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للمراقبة على الانتخابات. اضافة اعلان





ووقع المذكرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب رئيس مجلس المفوضين المهندس موسى المعايطة، وعن جامعة الدول العربية السفير/ خليل ابراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي - رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية ٢٠٢٤، وبحضور الوزير المفوض/ أحمد أمين، مدير أمانة شؤون الانتخابات في جامعة الدول العربية، والسيدة هبة مرعب، المنسق العام للبعثة.