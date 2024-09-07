المعايطة يستقبل بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة على الانتخابات

ووقع المذكرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب رئيس مجلس المفوضين المهندس موسى المعايطة، وعن جامعة الدول العربية السفير/ خليل ابراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي - رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية ٢٠٢٤، وبحضور الوزير المفوض/ أحمد أمين، مدير أمانة شؤون الانتخابات في جامعة الدول العربية، والسيدة هبة مرعب، المنسق العام للبعثة.
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