المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب و"غرف العمليات" في الوسط والشمال

06:09 م

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الوكيل الإخباري- التقى المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، رؤساء لجان الانتخاب ورؤساء غرف العمليات في إقليمي الوسط والشمال، بهدف التأكيد على جاهزية هذه اللجان وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات النيابية، والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول الجاري. اضافة اعلان





وأضاف المعايطة أنه الهيئة ستقوم بتطبيق القانون على الجميع وأنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول تعطيل سير إجراءات العملية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة، كما شدد على محاربة الرشوة الانتخابية بكافة اشكالها، وإحالة مرتكبيها الى القضاء.