المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب و"غرف العمليات" في الوسط والشمال

وأضاف المعايطة أنه الهيئة ستقوم بتطبيق القانون على الجميع وأنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول تعطيل سير إجراءات العملية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة، كما شدد على محاربة الرشوة الانتخابية بكافة اشكالها، وإحالة مرتكبيها الى القضاء.
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