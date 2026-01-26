المعايطة يلتقي " رفاق السلاح"

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، في مبنى الهيئة اليوم وفدا من ملتقى " رفاق السلاح"، برئاسة الدكتور بسام روبين، وبحضور أمين عام الهيئة الدكتور عواد الكرادشة، وذلك في إطار الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية.



واستعرض المعايطة أمام الوفد نشأة الهيئة المستقلة للانتخاب، واستراتيجيتها في إدارة العمليات الانتخابية، والتعديلات الدستورية التي منحت الهيئة صلاحيات إدارة شؤون الأحزاب السياسية وآلية تمويلها.

