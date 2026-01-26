المعايطة يلتقي " رفاق السلاح"

واستعرض المعايطة أمام الوفد نشأة الهيئة المستقلة للانتخاب، واستراتيجيتها في إدارة العمليات الانتخابية، والتعديلات الدستورية التي منحت الهيئة صلاحيات إدارة شؤون الأحزاب السياسية وآلية تمويلها.
كما أكد المعايطة على ضرورة استمرار مشروع التحديث السياسي، تنفيذا لرؤية جلالة الملك ورؤية الدولة الأردنية، وأن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها اقناع الناس ببرامجها الحزبية، وتشجيعهم على الانخراط في العمل الحزبي.
-
