الإثنين 2026-01-26 06:07 م

المعايطة يلتقي " رفاق السلاح"

المعايطة يلتقي " رفاق السلاح"
المعايطة يلتقي " رفاق السلاح"
 
الإثنين، 26-01-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، في مبنى الهيئة اليوم وفدا من ملتقى " رفاق السلاح"، برئاسة الدكتور بسام روبين، وبحضور أمين عام الهيئة الدكتور عواد الكرادشة، وذلك في إطار الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية.

واستعرض المعايطة أمام الوفد نشأة الهيئة المستقلة للانتخاب، واستراتيجيتها في إدارة العمليات الانتخابية، والتعديلات الدستورية التي منحت الهيئة صلاحيات إدارة شؤون الأحزاب السياسية وآلية تمويلها.

اضافة اعلان


كما أكد المعايطة على ضرورة استمرار مشروع التحديث السياسي، تنفيذا لرؤية جلالة الملك ورؤية الدولة الأردنية، وأن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها اقناع الناس ببرامجها الحزبية، وتشجيعهم على الانخراط في العمل الحزبي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية "السياحة النيابية" تزور جمعية وكلاء السياحة

ب

اقتصاد محلي 8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ل

أخبار محلية بلدية دير أبي سعيد تعلق استقبال الزوار في القرية الحضرية

ب

أخبار محلية إشهار الفريق الدولي للتطوير والاستشارات لبناء القدرات الوطنية

ل

أخبار محلية الحنيطي يستقبل رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة الدفاع الألمانية وقائد العمليات الخاصة الألماني

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية

المجلس الأعلى للسكان يدعو إلى إدراج التربية الصحية الشاملة في المناهج والأنشطة اللاصفية

أخبار محلية المجلس الأعلى للسكان يدعو إلى إدراج التربية الصحية الشاملة في المناهج والأنشطة اللاصفية

غزة

فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي: استعادة جثة آخر محتجز إسرائيلي في غزة



 






الأكثر مشاهدة