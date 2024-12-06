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المعايعة نائباً لرئيس منظمة هيئات الطاقة والغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط

المهندس محمد المعايعة
المهندس محمد المعايعة
الجمعة، 06-12-2024 11:39 م

الوكيل الإخباري-   انتخب مفوض شؤون الطاقة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس محمد المعايعة نائباً لرئيس منظمة هيئات الطاقة والغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط.

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جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الجمعة خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة هيئات تنظيم الطاقة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الذي عقد أخيراً في بروكسل.


وأكد رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن انتخاب الهيئة يعكس اهتمام المنظمات والجمعيات الدولية بالتعاون مع الأردن والاعتراف بالإنجازات المتحققة والجهود المبذولة في مجالات الطاقة كافة.


وقال، إن الأردن حقق العديد من الإنجازات في مجالات الكهرباء والغاز والتحول نحو العدادات الذكية وشبكة الكهرباء الذكية والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنقل الأخضر للحد من الانبعاث الكربوني والمحافظة على أمن التزود بالطاقة.


كما وأكد السعايدة، أن التوجيهات الملكية السامية تركز على النهوض في قطاع الطاقة وأن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء.


وأكد حرص الهيئة على تعزيز تبادل المعرفة ونقل الخبرات والاطلاع على الدراسات والتجارب والممارسات الفضلى والناجحة للدول الأعضاء.


يذكر، أن منظمة MEDREG ومقرها الرئيسي في إيطاليا، هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها (28) هيئة تنظيمية ورقابية في قطاع الطاقة من (23) دولة تمتد عبر الاتحاد الأوروبي ومنطقة البلقان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وتهدف إلى رفع القدرات لدى الهيئات التنظيمية وتقديم الدعم فيما بينها لتعزيز قدراتها التنظيمية وتبني مفاهيم وتشريعات متقاربة لاعتماد أطر تنظيمية ومعايير مشتركة ومتجانسة في المنطقة بما يراعي الخصوصية للدول وصولاً إلى إنشاء سوق طاقة أورومتوسط مستقبلاً.

 
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