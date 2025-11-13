المعهد القضائي الأردني يحصد المرتبة الأولى عربيا بدرع التميز

وبحسب بيان المعهد الخميس، جرى تسليم الدرع من قبل رئيس الدورة، وزير العدل في جمهورية السودان، تقديرا للجهود المتميزة التي بذلها المعهد في تطوير برامج التدريب القضائي وتعزيز قدرات القضاة في الأردن والعالم العربي.
ويأتي هذا التكريم تتويجا لمسيرة حافلة بالإنجاز والتميز وترسيخا لدور المعهد الريادي بين المعاهد القضائية العربية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتطوير الأداء المؤسسي.
