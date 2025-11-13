المعهد القضائي الأردني يحصد المرتبة الأولى عربيا بدرع التميز

الوكيل الإخباري- تسلم مدير عام المعهد القضائي الأردني، القاضي نشأت الأخرس، درع التميز في المرتبة الأولى كأفضل معهد قضائي عربي، خلال الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان المعهد الخميس، جرى تسليم الدرع من قبل رئيس الدورة، وزير العدل في جمهورية السودان، تقديرا للجهود المتميزة التي بذلها المعهد في تطوير برامج التدريب القضائي وتعزيز قدرات القضاة في الأردن والعالم العربي.