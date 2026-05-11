المعهد القضائي يبحث تطوير مجلته العلمية

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية للمعهد القضائي، اليوم الإثنين، استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بالمجلة، حيث استقبلت (25) بحثاً علمياً، فيما بلغت نسبة قبول الأبحاث 64 بالمئة، بمتوسط مدة تحكيم وصل إلى عشرة أيام، ما يعكس كفاءة إجراءات التحكيم والعملية البحثية في المجلة.
وناقش المجتمعون آليات تعزيز الهوية العلمية للمجلة، وتشديد معايير الأصالة والابتكار في البحوث المنشورة، إلى جانب التوسع في نشر التعليقات على الأحكام القضائية ودراسات الحالة، وتفعيل نظام التحكيم المزدوج السري، وتطوير أدوات كشف الانتحال العلمي.
