المعهد القضائي يبحث تطوير مجلته العلمية

الوكيل الإخباري- بحثت الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير في المعهد القضائي الأردني سبل تطوير مجلة المعهد القضائي الأردني للدراسات القضائية والقانونية، وتعزيز حضورها العلمي والأكاديمي وبما ينسجم مع المعايير والتصنيفات العالمية.

اضافة اعلان



وبحسب منشور على الصفحة الرسمية للمعهد القضائي، اليوم الإثنين، استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بالمجلة، حيث استقبلت (25) بحثاً علمياً، فيما بلغت نسبة قبول الأبحاث 64 بالمئة، بمتوسط مدة تحكيم وصل إلى عشرة أيام، ما يعكس كفاءة إجراءات التحكيم والعملية البحثية في المجلة.