المعهد القضائي ينظم فعاليات بمناسبة يوم العدالة الجنائية

وتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية ونقاشية تناولت نشأة العدالة الجنائية الدولية، ومبادئ عمل المحكمة الجنائية الدولية، وآليات التحقيق بالجرائم الدولية، ودور القضاء الوطني في دعم منظومة العدالة الدولية.
كما تضمنت الفعاليات مناقشة تحديات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، ودور القضاء الوطني في تعزيز منظومة العدالة الجنائية الدولية.
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