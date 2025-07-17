المعهد القضائي ينظم فعاليات بمناسبة يوم العدالة الجنائية

الوكيل الإخباري- نظم المعهد القضائي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، فعاليات بمناسبة يوم العدالة الجنائية، في إطار دعم قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، بحضور مدير عام المعهد، الدكتور نشأت الأخرس، وممثل وفد الاتحاد الأوروبي، كاروي شوش، وممثل منظمة الهجرة الدولية الدكتور اسيدرو غارسيا.

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وتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية ونقاشية تناولت نشأة العدالة الجنائية الدولية، ومبادئ عمل المحكمة الجنائية الدولية، وآليات التحقيق بالجرائم الدولية، ودور القضاء الوطني في دعم منظومة العدالة الدولية.