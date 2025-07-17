الخميس 2025-07-17 06:17 م
 

المعهد القضائي ينظم فعاليات بمناسبة يوم العدالة الجنائية

ا
أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 05:18 م

الوكيل الإخباري- نظم المعهد القضائي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، فعاليات بمناسبة يوم العدالة الجنائية، في إطار دعم قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، بحضور مدير عام المعهد، الدكتور نشأت الأخرس، وممثل وفد الاتحاد الأوروبي، كاروي شوش، وممثل منظمة الهجرة الدولية الدكتور اسيدرو غارسيا.

اضافة اعلان


وتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية ونقاشية تناولت نشأة العدالة الجنائية الدولية، ومبادئ عمل المحكمة الجنائية الدولية، وآليات التحقيق بالجرائم الدولية، ودور القضاء الوطني في دعم منظومة العدالة الدولية.


كما تضمنت الفعاليات مناقشة تحديات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، ودور القضاء الوطني في تعزيز منظومة العدالة الجنائية الدولية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث مع رئيس سلطة البترا التعاون الإعلامي والترويج للمدينة الوردية

قصف الاحتلال كنيسة اللاتين في غزة

فلسطين اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس المسيحية تدين قصف الاحتلال كنيسة اللاتين في غزة

ل

أخبار محلية اختتام مشروع الذكاء الاصطناعي لتنقيح البيانات الحكومية

ا

أخبار محلية اتفاقية تعاون بمجالات التدريب والتأهيل في الأرصاد والتنبؤات الجوية

مشروع "اقرأ اليابان" يتبرع بمجموعة كتب لجامعة الحسين التقنية

أخبار محلية مشروع "اقرأ اليابان" يتبرع بمجموعة كتب لجامعة الحسين التقنية

ا

أخبار محلية المعهد القضائي ينظم فعاليات بمناسبة يوم العدالة الجنائية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إعلان هام من وزارة التربية والتعليم حول مستحقات المعلمين بعد حل النقابة

العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء

أخبار محلية العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء



 
 





الأكثر مشاهدة