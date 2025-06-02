المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية

الوكيل الإخباري- اختتمت في المعهد المالي العسكري اليوم الاثنين، دورة المالية التأسيسية رقم (1/2025)، بمشاركة عدد من ضباط صف دولة الكويت الشقيقة بحضور مدير الدائرة المالية.

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واشتملت الدورة التي استمرت سبعة أسابيع، على مواضيع المحاسبة المالية وتطبيقاتها على الحاسوب ومنهجية العمل في المحاسبة الحكومية وآلية عمل شعب الدائرة المالية بما يخدم طبيعة عملهم.



وفي نهاية التخريج وزعت الشهادات على الخريجين.