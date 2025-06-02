المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية

واشتملت الدورة التي استمرت سبعة أسابيع، على مواضيع المحاسبة المالية وتطبيقاتها على الحاسوب ومنهجية العمل في المحاسبة الحكومية وآلية عمل شعب الدائرة المالية بما يخدم طبيعة عملهم.
وفي نهاية التخريج وزعت الشهادات على الخريجين.
يُشار إلى أن معهد التدريب المالي العسكري تم تأسسيه عام 2020 لتدريب وتأهيل مرتبات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى والدول الشقيقة والصديقة في مجال المحاسبة وتفرعاتها.
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