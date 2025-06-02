الإثنين 2025-06-02 04:04 م
 

المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية

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جانب من التخريج
 
الإثنين، 02-06-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري- اختتمت في المعهد المالي العسكري اليوم الاثنين، دورة المالية التأسيسية رقم (1/2025)، بمشاركة عدد من ضباط صف دولة الكويت الشقيقة بحضور مدير الدائرة المالية.

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واشتملت الدورة التي استمرت سبعة أسابيع، على مواضيع المحاسبة المالية وتطبيقاتها على الحاسوب ومنهجية العمل في المحاسبة الحكومية وآلية عمل شعب الدائرة المالية بما يخدم طبيعة عملهم.


وفي نهاية التخريج وزعت الشهادات على الخريجين.


يُشار إلى أن معهد التدريب المالي العسكري تم تأسسيه عام 2020 لتدريب وتأهيل مرتبات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى والدول الشقيقة والصديقة في مجال المحاسبة وتفرعاتها.

 
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