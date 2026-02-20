"المعونة الوطنية": تخريج 1,194 أسرة من قوائم الانتفاع خلال 2025 لتحسن أوضاعها المعيشية

وأشارت إلى أن هذا المفهوم ينعكس أيضاً ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الرامية إلى بناء مجتمع أردني يعيش بكرامة وازدهار.
وأضافت أن الصندوق يترجم العدالة الاجتماعية عملياً عبر برامجه المختلفة، مثل معونات الدعم النقدي الموحد، الذي يوفر دعما نقديا شهريا للأسر الأكثر احتياجا وفق معادلة استهداف موضوعيه وشفافه؛ مكنت الصندوق من شمول أكثر من 249 ألف أسرة في الدعم النقدي المتكرر.
وأوضحت شنيكات أن برامج التمكين الاقتصادي وبرامج الاستجابة للصدمات تعمل معاً على رفع مستوى المعيشة وتمكين الأسر من الاستغناء التدريجي عن الدعم، من خلال بناء قُدّرات الأفراد وتأهيلهم بمهارات عملية تتوافق مع سوق العمل، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للأسر.
ولفتت إلى أن صندوق المعونة الوطنية خرّج خلال عام 2025 نحو 1,194 أسرة من قوائم الانتفاع بعد تحسن أوضاعها المعيشية، مؤكدةً أن هذه البرامج تعزز العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
