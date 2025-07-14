"المعونة الوطنية" تطلق دورة في دير علا لتمكين الأسر المنتفعة

الوكيل الإخباري- افتتح صندوق المعونة الوطنية، اليوم الاثنين، دورة تدريبية في مجال تقنيات التطريز الآلي في لواء دير علا، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية، واستراتيجية الصندوق في مجال التمكين الاقتصادي.

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وبحسب بيان صادر عن الصندوق، تأتي هذه الدورة انطلاقا من رؤيته الهادفة إلى تحويل الأسر المنتفعة إلى أسر منتجة، من خلال الاستثمار في قدرات الأفراد وتوفير فرص تدريب حقيقية تسهم في تحقيق الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأسر.



ويشارك بالدورة 31 متدربا من أبناء الأسر المنتفعة، بهدف تمكينهم اقتصاديا وتأهيلهم من خلال فرص تدريبية تعزز من مهاراتهم، وتحسن فرص التحاقهم بسوق العمل، بما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة أسرهم.