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"المعونة الوطنية": خروج 644 أسرة من مظلة الانتفاع بعد التحاق أفرادها بسوق العمل

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 11:53 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، عن خروج 644 أسرة من مظلة الانتفاع، بعد التحاق أفرادها بسوق العمل من خلال منصة التشغيل الوطني.

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ووفق بيان للصندوق، اليوم الاثنين، قالت شنيكات إن الصندوق يتكفل بدفع نسبة 7 بالمئة من قيمة اشتراك العاملين الجدد في الضمان الاجتماعي، ولمدة عام كامل بعد التشغيل، بهدف تحفيز المنتفعين على الانخراط في فرص العمل المنظمة.


وأضافت أن الصندوق يمنح المنتفعين فترة سماح مدتها عام، لا يُحتسب خلالها الدخل الناتج عن العمل أو الاشتراك في الضمان ضمن معادلة استهداف الأسرة للحصول على الدعم.


وبيّنت شنيكات أن الأسر التي تنشئ مشاريع منزلية مدرة للدخل تُعفى لمدة عامين من احتساب الدخل الناتج عن المشروع، ما يعزز استقرارها ويشجعها على الإنتاج والاكتفاء الذاتي.


وأشارت إلى أن 1133 أسرة أخرى استفادت من فرص عمل مستمرة عبر المنصة، مؤكدة أن الرؤية المستقبلية للصندوق تتجه نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين بدلاً من الاعتماد الكلي على المساعدات النقدية.

 
 
gnews

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