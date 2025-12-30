"المعونة الوطنية": خطة 2026 تدعم التمكين عبر التدريب المهني

وأكدت شنيكات خلال الزيارة أن التدريب المهني يعد ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي، وأداة فاعلة في تعزيز فرص التشغيل لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق، مشددة على أهمية تذليل مختلف الصعوبات التي قد تواجه التحاق المستفيدين بهذه البرامج، إلى جانب عقد جلسات توعوية تبرز أهمية التدريب المهني ودوره في دعم الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى العمل والإنتاج.
وتجولت شنيكات في أقسام المركز، واطلعت على طبيعة الدورات التدريبية المقدمة ومستوى المهارات التي يكتسبها المتدربون، كما زارت المركز الأردني المتميز للحلي والمجوهرات واطلعت على إحدى الدورات التدريبية المنعقدة حاليا.
والتقت المتدربين واطلعت على البرامج التدريبية، إضافة إلى زيارة قسمي التجميل والخياطة، مؤكدة أهمية هذه البرامج في تزويد المستفيدين بمهارات عملية تسهم في تعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل.
من جهته، قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة المهندس رأفت الصوافين، إن المؤسسة تؤكد استمرار التعاون مع صندوق المعونة الوطنية لتسهيل التحاق المنتفعين بالدورات التدريبية، وتحقيق أثر حقيقي على مستوى التمكين الاقتصادي.
