"المعونة الوطنية" وقرى الأطفال يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

ووقع الاتفاقية عن الصندوق المدير العام ختام الشنيكات، فيما وقعتها عن الجمعية المديرة رنا الزعبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل بين الدعم الاقتصادي والرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر من خلال برامج مشتركة مستدامة، إلى جانب توفير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر ضمن الأسر المستفيدة ودعم التعليم والتدريب المهني لأبناء المستفيدين وبناء قدرات الكوادر العاملة لدى الطرفين.
ونصت الاتفاقية على التنسيق المشترك لتحديد الأسر والحالات التي يمكن أن تستفيد من خدمات الرعاية والدعم المتخصص مع الالتزام التام بسرية البيانات الشخصية.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم قرى الأطفال SOS الأردنية بتقديم خدمات استشارية أولية وتقييم احتياجات للحالات المحولة من الصندوق وإتاحة الفرصة للمستفيدين للالتحاق ببرامجها التعليمية والتدريبية والتمكينية، وفق الإمكانات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في الصندوق والأسر المستفيدة وتقديم تقارير إحصائية وتقييمية دورية للجنة المشتركة.
