"المعونة الوطنية" و"اعمار الجيزة" يوقعان اتفاقية تعاون

الوكيل الإخباري- وقع صندوق المعونة الوطنية ومؤسسة إعمار لواء الجيزة اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنفيذ برامج وأنشطة ومشاريع تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مصادر دخل متنوعة للأسر في لواء الجيزة.

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وبحسب بيان للصندوق، قالت مدير عام الصندوق ختام الشنيكات، إن هذه الشراكة مكملة لجهود صندوق المعونة في دعم التمكين الاقتصادي ومساندة الأسر المحتاجة بشتى الوسائل، مؤكدة أهمية تعزيز برامج التمكين مع جميع الشركاء، وإلحاق الأفراد بفرص عمل مناسبة بعد تدريبهم وتعزيز مهاراتهم، بهدف الاعتماد على الذات وإعالة أسرهم.