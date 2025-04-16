الأربعاء 2025-04-16 04:05 م
 

"المعونة الوطنية" و"اعمار الجيزة" يوقعان اتفاقية تعاون

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الأربعاء، 16-04-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري-   وقع صندوق المعونة الوطنية ومؤسسة إعمار لواء الجيزة اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنفيذ برامج وأنشطة ومشاريع تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مصادر دخل متنوعة للأسر في لواء الجيزة.

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وبحسب بيان للصندوق، قالت مدير عام الصندوق ختام الشنيكات، إن هذه الشراكة مكملة لجهود صندوق المعونة في دعم التمكين الاقتصادي ومساندة الأسر المحتاجة بشتى الوسائل، مؤكدة أهمية تعزيز برامج التمكين مع جميع الشركاء، وإلحاق الأفراد بفرص عمل مناسبة بعد تدريبهم وتعزيز مهاراتهم، بهدف الاعتماد على الذات وإعالة أسرهم.


من جهته، بين رئيس مجلس إدارة "إعمار الجيزة"، غازي الفايز، أن المؤسسة أطلقت مبادرة "تدرب واعمل"، التي تستهدف الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة، وسيتم من خلالها توفير التدريب والتأهيل للأفراد في مختلف المهن، وتأمين فرص عمل في عدة جهات خلال الفترة المقبلة.

 
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