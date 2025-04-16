"المعونة الوطنية" و"اعمار الجيزة" يوقعان اتفاقية تعاون

وبحسب بيان للصندوق، قالت مدير عام الصندوق ختام الشنيكات، إن هذه الشراكة مكملة لجهود صندوق المعونة في دعم التمكين الاقتصادي ومساندة الأسر المحتاجة بشتى الوسائل، مؤكدة أهمية تعزيز برامج التمكين مع جميع الشركاء، وإلحاق الأفراد بفرص عمل مناسبة بعد تدريبهم وتعزيز مهاراتهم، بهدف الاعتماد على الذات وإعالة أسرهم.
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة "إعمار الجيزة"، غازي الفايز، أن المؤسسة أطلقت مبادرة "تدرب واعمل"، التي تستهدف الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة، وسيتم من خلالها توفير التدريب والتأهيل للأفراد في مختلف المهن، وتأمين فرص عمل في عدة جهات خلال الفترة المقبلة.
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