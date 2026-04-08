"المعونة الوطنية" و "كفاءات المستقبل" يوقعان اتفاقية لتمكين الشباب

الوكيل الإخباري- وقع صندوق المعونة الوطنية وصندوق كفاءات المستقبل اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تستهدف تمكين الشباب وفتح مسارات جديدة للاندماج الفاعل في سوق العمل، في خطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العمل الاجتماعي والتنموي.

وبحسب بيان لصندوق المعونة، تأتي الاتفاقية استكمالا لجهود التمكين الاقتصادي التي يقوم بها صندوق المعونة الوطنية، حيث سيعمل الطرفان على تطوير برامج تدريبية متخصصة تعزز مهارات المستفيدين وتواكب احتياجات السوق، بما يسهم في رفع فرص تشغيلهم وتعزيز اعتمادهم على الذات.