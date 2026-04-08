الأربعاء 2026-04-08 11:02 م

"المعونة الوطنية" و "كفاءات المستقبل" يوقعان اتفاقية لتمكين الشباب

الأربعاء، 08-04-2026 06:16 م

الوكيل الإخباري-    وقع صندوق المعونة الوطنية وصندوق كفاءات المستقبل اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تستهدف تمكين الشباب وفتح مسارات جديدة للاندماج الفاعل في سوق العمل، في خطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العمل الاجتماعي والتنموي.

وبحسب بيان لصندوق المعونة، تأتي الاتفاقية استكمالا لجهود التمكين الاقتصادي التي يقوم بها صندوق المعونة الوطنية، حيث سيعمل الطرفان على تطوير برامج تدريبية متخصصة تعزز مهارات المستفيدين وتواكب احتياجات السوق، بما يسهم في رفع فرص تشغيلهم وتعزيز اعتمادهم على الذات.


وأكدت مدير عام صندوق "المعونة" ختام شنيكات، أن الاتفاقية تشكل محطة مهمة بعد إقرار مجلس الوزراء لسياسة التمكين الاقتصادي لعام 2026 وتسهم في دعم جهود الصندوق في مجال التمكين الاقتصادي، إلى جانب دورها في ربط المنتفعين ببرامج تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

 
 


