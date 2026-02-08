الأحد 2026-02-08 05:02 م

المعونة الوطنية يُحذر من بيع القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية

الأحد، 08-02-2026 03:38 م
الوكيل الإخباري-   أكد صندوق المعونة الوطنية أن القسائم الشرائية المقدَّمة ضمن المكرمة الملكية السامية غير قابلة للبيع أو التنازل، محذرًا من التعامل مع أي إعلانات أو منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.اضافة اعلان


وأوضح الصندوق، ردًا على ما جرى تداوله حول عرض بيع قسائم شرائية، أن عملية الشراء في المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية لن تتم إلا بعد إبراز الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، وذلك للتحقق من هوية المستفيد ومطابقتها مع بيانات الصندوق.

ودعا الصندوق الأسر المستفيدة إلى عدم الانسياق خلف أي محاولات استغلال أو بيع القسائم.
 
 


