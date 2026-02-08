المعونة الوطنية يُحذر من بيع القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية

وأوضح الصندوق، ردًا على ما جرى تداوله حول عرض بيع قسائم شرائية، أن عملية الشراء في المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية لن تتم إلا بعد إبراز الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، وذلك للتحقق من هوية المستفيد ومطابقتها مع بيانات الصندوق.
ودعا الصندوق الأسر المستفيدة إلى عدم الانسياق خلف أي محاولات استغلال أو بيع القسائم.
