المعونة الوطنية يرد على ملحوظة وردت "الوكيل الاخباري" حول عائلة في الكرك

الوكيل الإخباري- إشارة إلى ما نشره موقع الوكيل الاخباري حول مناشدة لعائلة أردنية من محافظة الكرك،، يعاني عدد من أفرادها من إعاقات وحالات مرضية، وانقطاع المعونة عن الأسرة، يوضح صندوق المعونة الوطنية ما يلي:



أن الحالة لم يتم إيقاف المعونة عنها، وإنما جرى تعليقها مؤقتًا لأغراض المتابعة والتحقق، لكون الأسرة مستفيدة ضمن بند الحالات الاستثنائية نتيجة تجاوز دخل رب الأسرة الحد المعتمد، الأمر الذي يتطلب المتابعة الدورية والتحقق المستمر من استمرارية الاستحقاق.

وبيّن الصندوق أن كوادره الميدانية قامت بزيارة الأسرة لمتابعة الحالة، إلا أن الأسرة لم تكن متواجدة في المنزل، كما أن رقم الهاتف المسجل لدى الصندوق كان مفصولًا، ما اضطر المكتب المختص إلى تعليق صرف المخصصات مؤقتًا لحين استكمال التحقق والتواصل.



وأكد الصندوق أنه سيتم فك تعليق المعونة واستمرارية صرف راتب الأسرة، نظرًا لوجود ثلاث حالات مرضية ضمن أفرادها، إضافة إلى صرف مساعدة طارئة لمساندة رب الأسرة للإيفاء ببعض الإلتزامات المترتبة عليه.