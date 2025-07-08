"المعونة الوطنية" يستقبل وفدا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السوري

ووفق بيان من الصندوق، أكدت شنيكات أهمية تبادل الخبرات الإقليمية في مجالات الحماية الاجتماعية والاستفادة من تجربة الصندوق في مجالات التحويلات النقدية.
وتضمن اللقاء عرض تفصيلي حول البرامج المقدمة في الصندوق، واستعراض آليات الاستهداف للأسر الأشد فقراً وتناول آلية التحول الرقمي في خدمات الصندوق والمدفوعات، بالإضافة إلى محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر أحد أبرز البرامج الهادفة لإخراج الأسر المنتفعة من الاعتماد على المساعدات إلى دائرة العمل والإنتاج .
كما شملت الزيارة اطلاع الوفد على نظام وآلية عمل مركز الخرائط الجغرافية ومركز الدعم والمساعدة (call center) في الصندوق.
من جانبها أشادت قبوات بالمستوى المتقدم لصندوق المعونة الوطنية في تقديم الخدمات، معربةً عن رغبة بلادها في الاستفادة من هذه التجربة لتطوير أنظمة الدعم والحماية في الجمهورية العربية السورية.
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