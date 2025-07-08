"المعونة الوطنية" يستقبل وفدا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السوري

الوكيل الإخباري- استقبلت المدير العام لصندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات، اليوم الثلاثاء، في مقر الصندوق وفداً من الجمهورية العربية السورية يترأسه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في إطار زيارة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، والتأكيد على أُطر التعاون الثنائي بين الجانبين.

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ووفق بيان من الصندوق، ‏أكدت شنيكات أهمية تبادل الخبرات الإقليمية في مجالات الحماية الاجتماعية والاستفادة من تجربة الصندوق في مجالات التحويلات النقدية.



‏‎وتضمن اللقاء عرض تفصيلي حول البرامج المقدمة في الصندوق، واستعراض آليات الاستهداف للأسر الأشد فقراً وتناول آلية التحول الرقمي في خدمات الصندوق والمدفوعات، بالإضافة إلى محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر أحد أبرز البرامج الهادفة لإخراج الأسر المنتفعة من الاعتماد على المساعدات إلى دائرة العمل والإنتاج .



كما ‏‎شملت الزيارة اطلاع الوفد على نظام وآلية عمل مركز الخرائط الجغرافية ومركز الدعم والمساعدة (call center) في الصندوق.